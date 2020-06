La denuncia è di un cittadino al sindaco Antonio Decaro, direttamente sulla pagina Facebook. Riporta quanto accaduto domenica al molo San Nicola. “Io e i miei amici siamo stati vittime dell’ennesima estorsione e sequestrati al molo San Nicola da alcuni stranieri che, impedendoci di entrare nelle nostre autovetture con il loro corpo, ci intimavano a lasciargli dei soldi per un servizio “parcheggio” da loro sostenuto in quella zona – si legge nella denuncia – Io le dico che per far sì che potessimo andare via ci siamo trovati costretti a lasciare dei soldi. Le chiedo se può fare qualcosa perché altri ragazzi non vivano questa esperienza, perché noi alla fine abbiamo dato 10 euro ma non tutti sono come noi”. Proprio nella giornata di sabato e sempre al molo San Nicola la polizia locale aveva sanzionato due parcheggiatori abusivi.

