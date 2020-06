Lo skatepark sotto il ponte Adriatico prende forma. Il cantiere da 170mila euro ha ripreso le attività a pieno regime dopo lo stop determinato dal lockdown da Covid: “Si disegnano ogni giorno di più le traiettorie delle rampe – racconta l’assessore Pietro Petruzzelli -. Questo intervento è il più figo, forse, di tutti i playground e i punti sport che stiamo realizzando in città. Verrà un intervento bellissimo come quelli che vediamo in altre città del mondo durante i nostri viaggi”.

Si tratta di uno skatepark di genere “street” per la pratica amatoriale con rampe in elevazione (bank ramp, bank con sub box, fun box, quarter pipe, microquarter e minirampe) munite di ringhiere, guide di protezione sugli spigoli e rinforzi delle strutture in acciaio zincato, a garanzia di configurazioni il più possibile performanti per quanti amano questa disciplina.

La restante parte del playground ospiterà due mezzi campi da basket per il “3 contro 3” i cui due canestri, posizionati spalla a spalla, vengono collegati ai piloni del ponte. L’intervento sarà completato da una recinzione di protezione e da panchine per la sosta. La campata del ponte consentirà lo svolgimento delle attività sportive anche in caso di pioggia.