Azzannato dai pitbull dei vicini di casa che nel pomeriggio di ieri hanno scavalcato la recinzione e attaccato il proprietario di una villetta in contrada Montanaro, nelle campagne di Cisternino. La vittima, come rivela la Gazzetta del Mezzogiorno, è il professor Fernando Prete, 80 anni, accademico del Policlinico di Bari che è stato trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale Perrino di Brindisi in codice giallo.

Prete è stato azzannato alle gambe, sotto l’ascella, al collo e alle natiche. A quanto pare, prima di ieri i due molossoidi non avevano mai dato segno di aggressività. L’80enne non dovrebbe essere in pericolo di vita ed è in prognosi riservata.

