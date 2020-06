La polizia locale di Noicattaro, in provincia di Bari, ha rinvenuto in mattinata una pistola a salve ma debitamente modificata per essere pronta all’uso. L’arma era occultata in un cespuglio in uno sterrato nei pressi di via della Costituzione, a Noicattaro.

“Questa arma è a salve ma debitamente modificata. Ora è posta sotto sequestro ed inviata al gabinetto di polizia scientifica per la dovuta perizia balistica. Al fine di risalire ad un eventuale suo utilizzo in passato”, commenta il comandante della polizia locale Andrea Lucatorto.

