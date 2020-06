“Non basta l’eccezionale visibilità mediatica che il presidente pugliese ha rincorso durante la pandemia, adesso ha deciso anche di organizzare il Bifest l’ultima settima di agosto, con le elezioni a settembre! Un evento cinematografico che si è sempre tenuto ad aprile e che ora l’ineffabile Emiliano vorrebbe anticipare a venti giorni dalle elezioni”. Lo scrivono in una nota i capigruppo di Forza Italia, Nino Marmo, e di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo.

“La misura è colma! Tutte le manifestazioni sono state rinviate e non si può assistere in silenzio a questa campagna elettorale continua, che dura ormai da 5 anni, senza che Emiliano si preoccupi di lavorare per la Puglia e di risolvere una miriade di problemi, molti dei quali creati proprio dalla sua inefficienza. Ma organizzare il Bifest a fine agosto rappresenta l’ultima “perla” del presidente – concludono – che non sa minimamente cosa sia il fair play politico. Ma tanto l’ennesima scorrettezza non gli servirà per essere rieletto e il suo film elettorale stavolta non sarà a lieto fine”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.