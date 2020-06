“Il centrodestra ha individuato la squadra migliore per vincere le elezioni nelle Regioni che andranno al voto a settembre e, soprattutto, portare il buongoverno in quelle che oggi sono male amministrate dalla sinistra. I candidati del centrodestra saranno: Francesco Acquaroli per le Marche, Stefano Caldoro per la Campania, Susanna Ceccardi per la Toscana, Raffaele Fitto per la Puglia”. Lo annunciano Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini in una nota congiunta.

E’ stato quindi raggiunto un accordo dopo settimane di polemiche incrociate e sondaggi tra Fitto (Fratelli d’Italia) e Nuccio Altieri (Lega). Si ricompatta il fronte del centrodestra con l’obiettivo di mettere in dubbio la rielezione del governatore uscente, Michele Emiliano (Pd).

