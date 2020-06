Ha perso la vita questa notte in un incidente stradale un poliziotto di 49 anni, Tommaso Verdoscia, in servizio in Questura a Lecce. L’impatto sulla Cavallino-San Donato. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso le indagini dei carabinieri. L’uomo avrebbe perso il controllo della sua Fiat Punto: il mezzo si è ribaltato ed è stato travolto da una seconda auto. Il poliziotto è arrivato già in fin di vita al Vito Fazzi di Lecce: le sue condizioni erano subito critiche. Abitava a Sternatia e stava andando in auto al lavoro per il turno da mezzanotte alle 7 del mattino.

