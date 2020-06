Sono partiti gli interventi di pulizia straordinaria delle giostrine nei parchi, nei giardini e nelle aree pubbliche della città, interventi a cura dell’Amiu.

Le operazioni di pulizia, che dureranno alcuni giorni e che, al momento, hanno interessato, tra gli altri, parco Perotti, piazza Umberto e il San Paolo, sono state programmate per tutelare la sicurezza delle famiglie con bambini, in questa delicata fase di ripresa, dopo i mesi di lockdown per il coronavirus.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.