Per cause in corso di accertamento un albero di grosse dimensioni è crollato su quattro auto parcheggiate di fronte all’Oncologico. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco che stanno effettuando interventi per mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma danni notevoli alle auto.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.