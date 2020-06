Il Comune di Bari ha dato il via libera definitivo alla sospensione del pagamento della Tosap per due mesi aggiuntivi rispetto al periodo deciso dal governo Conte. In sostanza, a Bari la tassa per l’occupazione del suolo pubblico non si pagherà per i mesi che vanno da marzo al 31 ottobre, anziché da maggio al 31 ottobre come a livello nazionale.

“Si tratta di un aiuto che avevamo promesso, per non lasciare soli i commercianti nel delicato snodo della ripresa – commenta l’assessora allo Sviluppo Economico, Carla Palone – ringrazio il collega Alessandro D’Adamo e la ripartizione Bilancio per l’impegno nella preparazione della delibera. Il lavoro di squadra è fondamentale per ottenere risultati per la città”.

