Furto nella notte nel magazzino del Banco delle Opere di Carità di Bitonto. Malviventi hanno scassinato gli ingressi e rubato pc e 35 scatole di provolone. “Hanno scassinato anche le porte del furgone che era stato caricato ieri pomeriggio, ma non hanno preso niente rendendosi conto che era pieno di prodotti di poco valore per consegne che avevamo oggi su Bari – denuncia sui social Marco Tribuzio, del Banco opere carità che ha sede a Bitonto – Non abbiamo la pretesa di essere immuni dai furti che restano sempre ingiustificati. Resta il dispiacere per il danno arrecato a noi e a tutte le persone che di quei prodotti avrebbero avuto necessità. Ringrazio i carabinieri per la precisione con cui hanno refertato l’accaduto. Molto probabilmente quel provolone finirà nel giro della ricettazione. Se volete aiutarci segnalate a noi o alle autorità competenti se in giro trovate in vendita sottobanco provolone con la scritta “NON COMMERCIABILE” o fette di provolone senza etichetta. Magari, almeno, stronchiamo il malaffare”.

