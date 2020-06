In Puglia, a partire dal 20 aprile e sino al 19 giugno, sono state presentate al Fondo centrale di garanzia 42.046 domande per sostegno a imprese e professionisti colpiti dall’emergenza Coronavirus per un valore di un miliardo 650 milioni di euro, di cui 39 mila domande già definite per finanziamenti fino a 30 mila euro per un valore di 670 milioni di euro.

Lo ha riferito il presidente della Commissione Abi Puglia, Sabatino Maurice, durante le audizioni in IV commissione consiliare.



