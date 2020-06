Edilizia giudiziaria a Bari in fase di stallo. Il sindaco Antonio Decaro ha quindi chiesto al ministro Alfonso Bonafede di nominare un commissario per la gestione della vicenda del Polo della giustizia di Bari.

“In una situazione di emergenza dove tante situazioni sono passate in secondo piano, noi crediamo che sia arrivato il momento di rimettere al centro dell’attenzione le questioni che avevamo lasciato in sospeso prima della pandemia che ha interessato il nostro Paese -dichiara Decaro -. Il Polo della giustizia barese è una di queste e deve tornare ad essere la priorità per Bari e per il Governo nazionale. Per questo abbiamo chiesto al ministro di nominare un commissario che si occupi del progetto del Polo barese. Alla luce del dibattito di questi giorni sulla necessità di nominare i commissari per la realizzazione di opere strategiche, quest’opera credo abbia tutte le caratteristiche di importanza e di urgenza per poter rientrare tra i grandi interventi che richiedono poteri commissariali, che tengono insieme celerità ed efficacia nell’interesse del Paese. In questo modo avremmo la possibilità di dare risposte alle esigenze della giustizia di un intero distretto che va anche al di là del territorio metropolitano barese e che sappiano restituire finalmente dignità ai suoi operatori”.

