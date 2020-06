Il rilancio della Popolare di Bari «è un piano ambizioso e molto sfidante con l’obiettivo di far diventare la banca un attore fondamentale nell’assistenza alle famiglie e alle imprese del Mezzogiorno». Così Bernardo Mattarella (foto policymakermag.it), amministratore delegato di Mediocredito Centrale, intervistato dalla Gazzetta del Mezzogiorno.

Mcc, spiega ancora, «svolgerà il suo ruolo di capogruppo in modo molto incisivo e presente, a iniziare dalla governance: la banca per troppo tempo ha lavorato senza avere come obiettivo l’interesse dei clienti e del sistema economico e sociale in cui operava. Non dimentichiamo che tutto il sistema bancario ha fatto grandissimi sacrifici e dietro l’operazione che stiamo portando avanti ci sono i soldi degli italiani. Questo fa aumentare la responsabilità e, quindi, la necessità di impegno e lungimiranza da parte di tutti», dice ancora Mattarella che parla di uno grande polo bancario che sosterrà «principalmente le imprese che investono, perché preparano il futuro, e i giovani, perché sono il futuro».

