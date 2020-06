“Oggi non è più necessario andare in altre regioni per curarsi bene, abbiamo da noi una rete di eccellenze capaci di raccogliere le migliori professionalità e i macchinari più moderni e all’avanguardia”. Lo sostiene il presidente del Consiglio regionale pugliese, Mario Loizzo, che ieri sera ha partecipato all’iniziativa “Miulli vs Covid 19 – Una storia di coraggio” pensata per rendere omaggio agli operatori dell’ospedale.

“Durante il mio intervento – prosegue Loizzo – ho voluto sottolineare il valore della sanità pugliese. Il nostro sistema sanitario regionale, prima in coda alla classifica nazionale, è tra i primi dieci del Paese. Questo significa dire basta ai viaggi della speranza, ora ogni pugliese può finalmente curarsi a casa propria”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.