La titolare di una braceria di Sammichele è rimasta gravemente ferita ieri mentre macinava la carne. Vittima una donna di circa 40 anni che si è ritrovata la mano inghiottita dal tritarcarne fino all’avambraccio. A dare l’allarme alcuni suoi collaboratori: sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e il 118.

I pompieri hanno lavorato parecchio prima di riuscire a liberare la mano maciullata, ma alla fine hanno deciso di trasportare la mano e l’intero macchinario in ospedale per evitare di compromettere ulteriormente le ferite per una eventuale manovra errata. La donna è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.