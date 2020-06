Ok alla riapertura di aule studio e biblioteche dell’Università di Bari. “A seguito della richiesta di discussione che abbiamo presentato e della petizione che abbiamo avviato e che tanti studenti e tante studentesse hanno sostenuto – commenta Alessandro Digregorio, senatore accademico di Link Bari – abbiamo ottenuto la riapertura delle biblioteche e degli spazi dedicati allo studio. Si sta valutando la modalità di ingresso e di permanenza all’interno degli spazi e le tempistiche con cui avverrà l’apertura, che dovrebbe arrivare nella prima settimana di luglio”.

“Per far fronte alla riduzione dei posti a sedere dovuta alle normative sanitarie, abbiamo anche richiesto che questi possano essere recuperati in spazi all’aperto o in altri locali messi a disposizione dal Comune di Bari. Rendere questa città davvero universitaria – dichiara Savino Ingannamorte, coordinatore di Link Bari – vuol dire rispondere al bisogno degli studenti e delle studentesse di avere spazi cittadini in cui studiare senza i limiti derivanti dalle proprie condizioni economiche e famigliari, a maggior ragione nel pieno della propria sessione di esami. Questa deve essere ora una priorità di queste amministrazioni universitaria e cittadina!”