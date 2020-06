“La Puglia ha due aeroporti, tutti e due voluti e realizzati grazie a Raffaele Fitto. Ma oggi abbiamo Alitalia che tratta la Puglia come una cenerentola, tutto questo mentre si apre la stagione turistica e nessuno in Regione dice una parola”. Lo ha dichiarato la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, durante la presentazione della candidatura di Raffaele Fitto alla presidenza della Regione Puglia.

“Quello delle infrastrutture – ha continuato – è un tema fondamentale, il Gargano attende la superstrada a due corsie che non arriva mai. Io credo in questa regione, ci metto la faccia, io amo questa regione”. “Anche durante l’emergenza Covid Michele Emiliano ha dimostrato la sua debolezza. Il sistema sanitario non ha funzionato: è la regione al Sud con più decessi ed è la regione dove si sono fatti meno tamponi”, ha concluso.

