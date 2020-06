Hanno bucato la recinzione del playground di Sant’Anna, il campo da basket realizzato dal Comune di Bari e non ancora aperto a causa del Covid 19. “Noi ripareremo questa rete e supereremo questo gesto vergognoso”, commenta il presidente del I Municipio, Lorenzo Leonetti.

“Credevo – aggiunge – che il vandalismo fosse terminato, dopo la dolorosa esperienza Covid 19 che ci ha travolti tutti. Purtroppo c’è chi tutt’oggi continua a disturbare la vita degli onesti cittadini, creando danni e diasagi. A causa del Covid 19 tutti i playground della nostra città sono stati chiusi. Questa decisione non è frutto di un dispetto dell’amministrazione ma è solo un adempimento al DPCM con cui si specifica che tutti gli sport colletivi da contatto non sono ancora permessi. La mia battaglia contro l’inciviltà non si fermerà mai”, conclude.

