Da un lato gli ingressi contingentati per la fase 3 Covid, come accade all’esterno dei supermercati e delle poste italiane. Dall’altro il disagio di restare in coda a lungo sotto il sole cocente e senza alcuna struttura sotto cui ripararsi. Accade all’esterno della motorizzazione civile di Bari, come mostra uno scatto inviato a Borderline24 da un cittadino indignato: “Così qualcuno può sentirsi male, possibile che non ci sia una soluzione alternativa?”.

