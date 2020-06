Al via le attività estive organizzate negli spazi di piazza della Pace del centro commerciale Mongolfiera di Japigia. Percorsi fitness, arti marziali, capoeira, corsi di osteopatia, ginnastica posturale e yoga sono alcune delle attività organizzate negli spazi aperti della piazza della Pace con l’obiettivo di offrire ai residenti del quartiere momenti di benessere e svago, nel rispetto di tutte le linee guida anti Covid.

I corsi saranno gestiti per l’atletica dall’associazione Atletica mediterranea, per le arti marziali da Sankaku Bari, per la danza dall’associazione Capoeira Bari, per il percorso di osteopatia e ginnastica posturale dalla Osteofit Bari e, infine, per lo yoga dall’associazione Yoga studio.

“Abbiamo deciso di accogliere le tante richieste delle associazioni sportive del nostro territorio, costrette a uno stop forzato a causa dell’impossibilità di utilizzare i luoghi chiusi – afferma il presidente Lorenzo Leonetti – e di mettere loro a disposizione uno spazio aperto molto adatto ad accogliere adulti e bambini che qui potranno cimentarsi con diverse attività. Credo sia una bella opportunità per stare all’aria aperta, coltivare relazioni sociali e tornare a fare sport negli spazi del nostro territorio. Le attività saranno gratuite e accessibili a tutti perché in questo momento la nostra priorità è dare ai cittadini la possibilità di riabituarsi a stare insieme e a partecipare alle iniziative di comunità senza rischi né preoccupazioni”.

I corsi si terranno dal lunedì al sabato dalle ore 17. Da lunedì 29 giugno, inoltre, ogni lunedì e martedì, riprenderanno anche le attività sull’orto della Piazza a partire dalle ore 17.30 alle 18.30. Per informazioni e aggiornamenti sul programma è sufficiente visitare la pagina fb del centro commerciale Mongolfiera Japigia.

