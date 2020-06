“Martedì. Un inferno. Quasi le 23.00. Riposare è assolutamente impossibile”. Lo scrive uno dei residenti esasperati dal quartiere Umbertino di Bari, nella zona della movida poco distante dal lungomare Nazario Sauro. In cui soprattutto nel weekend i residenti segnalano assembramenti, mancati controlli da parte delle forze dell’ordine, scooter rumorosi e musica ad altissimo volume.

Nella notte, come mostra il video in basso, ci sono state forti esplosioni causate da una batteria di fuochi pirotecnici, accesa tra i pedoni e le automobili parcheggiate. A poca distanza un gruppo di giovani ascoltavano all’aperto l’esibizione di un coetaneo con la chitarra elettrica: “Dal comando della polizia locale con stupore chiedono da dove provenga il frastuono”, commenta un cittadino.

“Alla mezzanotte dal giardino Colonna di largo Adua una batteria di fuochi d’artificio mentre tutt’intorno vi erano assembramenti, motorini sui marciapiedi, auto in doppia fila e altro ancora. Cartolina dalla “Bari Far West”. Ogni forma di illegalità va perseguita ma sembra non ci sia questa volontà”, si legge sulla pagina del comitato per la salvaguardia della zona Umbertina.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.