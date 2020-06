Da venerdì 26 luglio è attesa la prima ondata estiva, oltre i 30 gradi e venti deboli o moderati di maestrale e scirocco. Come mostrano i principali portali di previsioni meteo, il picco di alta pressione ci sarà tra domenica e lunedì 29 giugno quando la temperature supereranno le medie climatiche stagionali.

Un’occasione per tornare in spiaggia. Lo scorso fine settimana la costa di Bari si è riempita di famiglie e gruppi di ragazzi da San Girolamo a Torre a Mare. Uno scorcio che fa dimenticare la recente emergenza sanitaria.

In tanti hanno scelto di trascorrere le ore più calde nei lidi vicini alla città ma dimostrando il “buonsenso” chiesto dal governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano. Ancora chiusa Torre Quetta, con il Comune in attesa della sentenza del Tar in programma il 7 luglio sulla revoca della gestione dei bar.

