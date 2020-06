Una donna di 57 anni è stata trovata senza vita in una casa in campagna, in contrada Lagogemolo. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, il decesso sarebbe avvenuto circa un mese fa secondo le prime verifiche, probabilmente per cause naturali ma la Procura sta svolgendo gli accertamenti delegati ai carabinieri e medico legale. La notizia è riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno.

La scoperta è avvenuta lunedì sera verso le 22. A vegliare sulla donna ormai deceduta il cane che faceva compagnia alla vittima.

