Violento impatto a Bitonto tra un’auto e una moto: muore sul colpo il motociclista sbalzato dalla sella, dopo lo scontro. Per lui non c’è stato nulla da fare.

L’incidente è avvenuto all’incrocio fra viale Giovanni XXIII e via Modugno: la vettura di colore nero arrivava da Santo Spirito, mentre il centauro procedeva in direzione dell’ex marina bitontina. Sul posto, prima le pattuglie della Polizia locale e della Guardia di Finanza, che stanno ricostruendo la dinamica del sinistro. Dopo è giunta l’ambulanza del 118, che non ha potuto far altro che registrare il decesso dell’uomo di cui non si conoscono ancora le generalità.

