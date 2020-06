Tragedia in pieno centro a Gravina in Puglia, in provincia di Bari. Ieri sera, in via Canio Musacchio, nei pressi del vecchio ospedale, mentre attraversava la strada un uomo di 82 anni è stato investito da una moto di grande cilindrata. È morto sul colpo. Vani si sono rivelati i soccorsi dell’ambulanza del 118.

Non è stato possibile fare nulla per salvare la vita al pensionato nonostante le manovre rianimatorie. Procede la Polizia locale che sta ancora compiendo accertamenti sulla dinamica. È rimasto ferito alle gambe il conducente della moto, trasportato in ambulanza all’ospedale della Murgia, in condizioni non gravi. Il corpo dell’uomo è stato trasferito all’ospedale del cimitero di Gravina, dove è stato effettuato un primo esame medico-legale, e si è in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria sul nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia.

