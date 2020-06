Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, rafforza la propria rete di punti vendita in franchising, con un piano di nuove aperture che toccherà principalmente le regioni italiane del centro-sud. Dieci store apriranno le porte questa estate, incrementando in Campania, Puglia, Lazio, Sicilia e Marche la proposta unica di libri, consigli sulla lettura, attività ed eventi con personaggi del mondo letteratura, della musica e dello spettacolo che contraddistingue le librerie Mondadori Store.

«In questi mesi i nostri librai hanno lavorato con passione per continuare a garantire alle famiglie italiane la possibilità di accedere alla nostra offerta editoriale, confermando ancora una volta il ruolo di presidio socio-culturale delle librerie. Oggi il nostro impegno a favore della diffusione del libro e della lettura diventa ancora più concreto grazie a nuovi imprenditori che hanno scelto di essere parte del network Mondadori Store in un momento particolarmente importante per tutto il sistema economico e sociale italiano» ha detto Carmine Perna, amministratore delegato di Mondadori Retail. Tra le novità del network Mondadori Store, nei prossimi giorni apre a Napoli, in una nuova location, il Mondadori Bookstore del Vomero: una grande libreria su 3 piani, situata nel centro storico della città. La riapertura dello store nel capoluogo campano si aggiunge a quella della nuova libreria appena inaugurata a Cava Dè Tirreni (Salerno) all’interno del centro commerciale Cavese. A luglio arriveranno poi un Mondadori Bookstore a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) nel corso principale del centro città, e un Mondadori Point nel centro storico di Angri (Salerno).

Altri tre punti vendita apriranno a luglio in Puglia dove verranno inaugurati i nuovi Mondadori Point nel centro di Gravina di Puglia (Bari) e di Alberobello (Bari), e il nuovo Mondadori Bookstore nel viale principale del centro storico di Francavilla Fontana (Brindisi). Tra le altre regioni che hanno visto l’apertura di nuovi Mondadori Bookstore in franchising ci sono: il Lazio, dove ora a Roma è presente un Mondadori Bookstore anche in zona Boccea; la Sicilia, con l’inaugurazione a giugno di una nuova libreria a Trapani, uno store di due piani con caffetteria situato nel centro città e fronte mare; le Marche con l’apertura di un Mondadori Bookstore a Fermo, nella zona pedonale del centro storico medievale della città. Dalle grandi città ai centri più piccoli, la società del Gruppo Mondadori che gestisce il network di librerie vanta una presenza capillare su tutto il territorio nazionale, servendo ogni anno in libreria e su Mondadoristore.it oltre 20 milioni di clienti. Un modello che punta sulla qualità dell’esperienza di acquisto, servizi multicanali ed eventi, mettendo sempre al centro le esigenze del cliente-lettore.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.