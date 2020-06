A Bari due denunciati dalle Volanti della Questura di Bari. Nel quartiere San Paolo, i poliziotti della volante di zona hanno ingaggiato un impegnativo inseguimento alla caccia di un potente motociclo con a bordo due individui che alla vista degli agenti si sono dati nel traffico cittadino a precipitosa fuga.

Il lungo inseguimento è terminato quando il centauro, dopo aver messo a rischio l’incolumità dei cittadini con manovre pericolose e aver urtato diversi veicoli tra cui anche quello di servizio degli agenti, ha perso il controllo del motoveicolo per poi impattare al suolo. Il conducente, noto pregiudicato classe di 39 anni, è stato così denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato dei veicoli coinvolti. Il motociclo sottoposto a sequestro e contestate tutte le infrazioni al Codice della Strada commesse.

Più tardi in, via Glomerelli, gli agenti della Volante di zona sono intervenuti per un acceso litigio condominiale nel quale due donne, giunte alle vie di fatto, hanno riportato lesioni lievi agli arti superiori procurate da arma da taglio.

L’arma da taglio è stata opportunamente rinvenuta e sequestrata e una delle due donne è stata deferita in stato di libertà per lesioni aggravate.

