i dati sullo stato della pandemia di coronavirus, diffusi dal Ministero della Salute in collaborazione con la Protezione civile, fotografano una situazione di incremento rispetto ai giorni scorsi: nelle ultime 24 ore sono 296 i nuovi casi di positività, 614 i guariti (ieri 1.526) e 34 i decessi (30). I casi totali sono 239.706, di cui 186.725 i guariti. Per effetto di questi dati, cala meno del solito il numero degli attualmente positivi, scesi di 352 unità a 18.303.

L’incremento di un centinaio di casi delle nuove positività (296 rispetto ai 190 di ieri) viene attribuito al raddoppio in Lombardia (dagli 88 casi di ieri agli odierni 170) e ai numeri più alti della media di Emilia Romagna (47 nuovi casi) e Campania (17) per via dei focolai a Bologna e Mondragone.



