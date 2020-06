Promozione in Serie B2 per il Primadonna Bari Volley. E’ quanto annuncia la stessa società in un comunicato pubblicato sulla propria pagina social negli scorsi giorni. L’ufficialità è arrivata a fine maggio con una comunicazione da parte della FIPAV. Tenuto conto della classifica avulsa comprensiva di tutte le gare regionali disputate fino alla conclusione prematura, a causa dell’emergenza sanitaria, dei campionati 2019/20, l’ASD Europa, iscritta al campionato di Serie C nazionale come Primadonna Bari Volley, è risultata la prima classificata per la Puglia e la Basilicata.

Il galletto barese del volley per l’eccellenza dunque strappa il pass per la prossima stagione nonostante il lockdown e lo fa con un bilancio positivo. Prima classificata con 40 punti, a due dalla seconda e a 10 dalla terza, qualificazione per i quarti di finale della Coppa Puglia con una sola partita persa al tie-break, su un campo ostico, quello del Cerignola (la quale si è piazzata terza, subito dopo il Melendugno). Questo il risultato ottenuto prima che il Covid-19 mettesse in pausa un campionato che, a detta della stessa società, era ancora tutto da scrivere.

“Lo sappiamo, è un bilancio parziale, perché tutto poteva accadere e tutto, in fondo, doveva ancora essere scritto. Non c’è da cullarsi, ma concentrandosi sui fatti il dato è certo: nessuno ci ha regalato nulla, ogni traguardo, ogni punto, è stato conquistato lottando fino alla fine ed è per questo che, anche se avremmo voluto che accadesse diversamente, anche se avremmo voluto lottare fino alla fine del campionato, versando sudore e lacrime, siamo fieri e felici di dire che insieme, abbiamo conquistato l’ambito sogno e progetto di tornare in B” – ha commentato la società sul comunicato ufficiale.

“Da oggi la società si metterà al lavoro per pianificare al meglio la nuova stagione, seppur con le mille difficoltà dovute ai protocolli sanitari da attuare per garantire la massima sicurezza a tutti coloro che entreranno in palestra”, ha concluso il direttore sportivo Nicola Lasorsa. Insomma, il roster è in fase di allestimento, adesso non resta che attendere per scoprire i nomi delle atlete che vestiranno la maglia biancorossa nella prossima stagione sportiva.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.