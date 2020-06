“Emiliano non è stato scelto dal Pd, ma dai pugliesi alle primarie”. Lo dice il sindaco di Bari, Antonio Decaro in risposta alle critiche di Matteo Renzi (ex segretario del Pd ed ora leader di Italia Viva): Renzi ha deciso di non sostenere Michele Emiliano e di schierare Ivan Scalfarotto, dividendo così il centrosinistra. “Perché nella mia regione il candidato del centrosinistra lo decidono i pugliesi – dice ancora Decaro – Se alcuni pezzi della coalizione intendevano sostituire il candidato potevano metterne uno loro alle primarie, non arrivare dopo a dire che dobbiamo cambiarlo. Non è corretto”.

