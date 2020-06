La vicepresidente della Camera Mara Carfagna ha espulso dall’Aula Vittorio Sgarbi per aver usato “parole inaccettabili contro la deputata Bartolozzi, me e le donne”. Sgarbi ha alzato i toni dopo che la deputata di Fi stava replicando al suo intervento precedente durante la discussione del dl carceri, in cui aveva chiesto una commissione d’inchiesta “per la nuova Tangentopoli, la Palamaropoli”.

Vittorio Sgarbi è stato portato via letteralmente di peso fuori dall’Aula della Camera (foto Agtw) dopo che, espulso dalla vicepresidente Carfagna, si ostinava a non uscire.