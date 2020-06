Al Bano Carrisi il 3 luglio prossimo terrà un concerto dal vivo all’interno del Policlinico di Bari che sarà dedicato a tutti coloro che si sono impegnati in questi mesi di emergenza sanitaria per tutelare la salute soprattutto dell’intera comunità pugliese.

L’evento, che rispetterà la normativa anti-Covid, – è detto in una nota della Fondazione l’isola che non c’è – vedrà il coinvolgimento della mini band diretta dal maestro Alterisio Paoletti e la straordinaria partecipazione della “Orchesta sinfonica della città Metropolitana di Bari” messa a disposizione del sindaco di Bari Antonio Decaro. (ANSA).

