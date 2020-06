Domenica 28 giugno via Arcivescovo Vaccaro, a Madonnella, diventa il palcoscenico di una grande arena con “Piazze Verticali”, la giornata di incontri e relazioni organizzata nell’ambito del format di innovazione sociale “La strada”, ideato dall’associazione Alibertà. L’appuntamento, promosso dall’assessorato al Welfare con la rete di Bari Social Book, Biblioteca dei ragazzi e delle ragazze, Educativa di Strada e Circo e Periferie, in collaborazione con l’assessorato allo Sviluppo economico, il Municipio I e l’associazione nazionale Carabinieri – sez. di Bari-Carbonara, vedrà la partecipazione dei residenti e di artisti circensi, musicisti, narratori, illustratori, educatori e volontari per dar vita a una giornata di comunità con un fitto programma di appuntamenti dalla mattina fino a tarda sera.

Nel rispetto delle attuali disposizioni per il contrasto al Covid-19, l’accesso alla strada sarà contingentato per i non residenti. Chi fosse interessato a partecipare agli atelier, agli incontri e ai laboratori letterari per adulti e bambini potrà prenotarsi telefonando allo 080 9262102 dalle ore 16 alle 18 di oggi, venerdì 26 e domani, sabato 27 giugno, oppure recarsi dalle ore 9 alle 10.30 di domenica 28 giugno direttamente presso l’info point che sarà allestito in via Arcivescovo Vaccaro. Per l’occasione tutti i cittadini e le cittadine della strada sono invitati ad allestire i propri balconi con luci, colori e decorazioni: nel corso della giornata saranno infatti premiati i balconi e i condomini più creativi e allegri.

Chiusura della strada. Dalle ore 06.00 alle ore 24.00 e, comunque sino al termine della manifestazione, è istituito il “Divieto di fermata” sulla via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra via Dalmazia e corso Sonnino. Dalle ore 08.30 alle ore 24.00 e, comunque sino al termine della manifestazione, è istituito il “Divieto di transito” sulla via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra via Dalmazia e corso Sonnino.

