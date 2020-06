“Arrivi al Policlinico dopo tutte le misure del triage per il Covid-19 poi vai nel reparto di neurologia e vedi sotto le poltrone svolazzare un esercito di blatte volanti”. A raccontare la scena da incubo è una paziente barese, che nei giorni scorsi in attesa di una visita ha notato decine di scarafaggi che si aggiravano tra i corridoi.

“Lascio a voi ogni commento, non posso fare nome ma la dottoressa del reparto le ha uccise con la suola delle sue scarpe”, conclude la segnalazione. Sul caso è intervento anche il consigliere regionale M5s Mario Conca:

“Senza voler essere esaustivo, blatte volanti sotto le poltrone della reumatologia, acqua sporca che sgorga dai bagni dell’ematologia, pazienti emofilici e anticoagulati arrabbiati per lo sfratto progressivo dal loro centro prelievi dedicato, parcheggi per disabili insufficienti, carenza di personale in molti reparti, centrale operativa ridotta all’osso in previsione della stagione estiva, cup ancora chiuso, reparti e ambulatori in smart working”.

