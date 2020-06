Addio bagaglio a mano a bordo degli aerei. Come riporta il Corriere della Sera, la misura riguarda da oggi 26 giugno su tutti i voli nazionali e internazionali con un impatto logistico sulle operazioni delle compagnie.

Non sarà più consentito l’imbarco con trolley o borsoni, ma soltanto con qualche piccolo effetto personale come le borse o gli zaini. Ad annunciare la misura a tutte le compagnie aeree che operano in Italia è l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac): “Per quanto concerne il bagaglio a mano, ai passeggeri è consentito di portare a bordo solo bagagli di dimensioni tali da essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato”.