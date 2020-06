L’ex deputato della Dc ed ex presidente della Regione Puglia, Nicola Quarta, detto Ninì, è morto oggi all’età di 93 anni. “Sono profondamente addolorata per la morte di Ninì Quarta”, dichiara l’ex ministro Adriana Poli Bortone, manifestando affetto e vicinanza alla famiglia. Leccese di Campi Salentina, guidò la Regione dal 1978 al 1983 e successivamente fu parlamentare.

“Con Quarta la Regione attraversò una fase di interventi costruttivi e di attenzione al territorio – aggiunge Poli Bortone – perché lui, come tanti di noi, amava la sua terra e sapeva dialogare con le altre forze politiche saggiamente perché all’epoca l’appartenenza era di valori e non di convenienza. Ninì ha avuto la forza di chiudere il lungo capitolo della politica esercitando con discrezione una sorta di diritto all’oblio che non lo sottrae tuttavia al ricordo che di lui abbiamo: un ricordo sincero, ricco di stima e apprezzamento”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.