Il teatro Petruzzelli di Bari riapre il prossimo 30 giugno dopo il lockdown. Ad annunciarlo il sindaco Antonio Decaro: “Sarà Roberta Peroni, una giovane barese, a dirigere l’orchestra del Teatro Petruzzelli per il primo concerto gratuito organizzato dalla Fondazione Teatro Petruzzelli”.

La città ha risposto a questo invito con grande entusiasmo, in pochi giorni sono arrivate più di 2000 richieste di prenotazioni. “Per questo con la Fondazione abbiamo deciso di programmare 6 giornate di repliche per permettere a quanti più cittadini possibile di assistere al concerto, tenendo presente che secondo le regole anti Covid, possono partecipare soltanto 200 persone per spettacolo”, continua Decaro.

“Ma non molliamo, siamo solo all’inizio e soprattutto siamo già a lavoro con la Fondazione per organizzare altri eventi gratuiti per le prossime settimane in modo che tutti quelli che vorranno potranno tornare a varcare le porte del Teatro Petruzzelli in sicurezza e a godersi il piacere della buona musica”.

