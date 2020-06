Passeggiano sulla battigia e si imbattono in un pavone. E’ accaduto sulla spiaggia di San Giovanni, a Bari, a poca distanza da Cozze e dal futuro parco di Costa Ripagnola: un gruppo di ragazzi baresi ha contattato la polizia locale per salvaguardare l’animale oltre a capire se è fuggito da qualche masseria nella zona limitrofa. Subito sul posto decine di bagnanti incuriositi (video in basso).

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.