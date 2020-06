«Il rapporto con la Lega è lo stesso che ho con tutte le altre forze politiche della coalizione. Abbiamo avuto una discussione normalissima, si è fatta sintesi. Le parole di Matteo Salvini mi sono sembrate molto chiare, peraltro giustamente ha sottolineato che ieri era una iniziativa della Lega e che non mancheranno numerose occasioni nei prossimi 90 giorni per lavorare insieme».

Lo ha detto Raffaele Fitto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia, durante la conferenza stampa organizzata da Forza Italia, alla presenza del vicepresidente Antonio Tajani, rispondendo a una domanda a proposito dell’assenza dello stesso Fitto all’iniziativa della Lega ieri a Bari con Matteo Salvini e della riproposizione da parte di quest’ultimo di Nuccio Altieri come vicepresidente in quota Lega. «Sono convinto che il contributo della Lega sarà importantissimo e decisivo come quello degli altri partiti», ha aggiunto Fitto. «Il messaggio forte è che la coalizione è unita e sono convinto che il rapporto con la Lega è fitto, molto fitto», ha concluso ironicamente.

