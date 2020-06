Incidente stradale alle 19.30 di ieri, 26 giugno, sulla SP 106 “Putignano – Gioia del Colle”. A circa 4 km dal centro abitato scontro tra uno scooter Gamma Beverly Piaggio 350 e una Ford Ecosport ad avere la peggio il centauro che impattando con il monovolume ha perso il controllo della moto sbattendo contro un muretto di cemento che delimita la carreggiata.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale che devono accertare la giusta causa del sinistro. Il motociclista dopo essere stato stabilizzato sul posto dal personale medico e paramedico del 118 di Putignano è stato ospedalizzato al Miulli in codice giallo, mente l’automobilista è rimasto illeso. Si è appreso che il ferito della moto è un tutore delle forze dell’ordine. Come riporta vivilastrada.it la provinciale e stata chiusa per circa 60 minuti in entrambi i sensi fino alla rimozione dei mezzi.

