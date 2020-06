«Non commentiamo le proposte degli altri ma possiamo dire cosa pensiamo del modello Forza Italia». Ha risposto così Antonio Tajani, vice presidente di Forza Italia, a Bari con Raffaele Fitto, candidato presidente alle regionali per il centrodestra, alla richiesta di commentare la dichiarazione di Salvini, a Bari ieri, sulla necessità che la Puglia si ispiri in sanità al modello Zaia del Veneto.

«Non esiste soltanto un modello Veneto – ha detto Tajani – è giusto che si sappia che anche nel Sud ci sono amministrazioni che hanno saputo tutelare la salute dei cittadini. Esiste un modello Basilicata, Calabria e Molise. Questo è importante anche per rispettare gli equilibri. In questo Paese non esiste solo il Nord, ma anche un Sud che merita molta maggior considerazione rispetto a quella che ha avuto. Questo Paese – ha aggiunto – deve moltissimo anche in questa fase a quello che hanno fatto medici, infermieri, carabinieri, poliziotti, finanzieri, militari meridionali che hanno difeso la salute di tutti i cittadini. Ci sono modelli che apprezziamo nel Nord – ha concluso – ma non dimentichiamo quello che è stato fatto nel Sud per combattere il coronavirus. Saranno modelli da seguire quelli che hanno permesso al Sud di difendere la salute dei cittadini».

