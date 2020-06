Rissa ieri sera in via Montenegro ad angolo con via Bozzi ieri sera verso le 22.30. Un gruppo di ragazzine, secondo il racconto dei residenti, ha cominciato a trattenere con la forza sul cofano di un’auto parcheggiata, una loro coetanea.

I residenti hanno chiamato il 113. Nel frattempo il gruppo si è allontanato. Non è la prima volta che nell’Umbertino si registrano continue risse. I residenti sono esasperati. I loro portoni vengono persino usati dalle coppiette per appartarsi.

(Foto comitato zona Umbertina)

