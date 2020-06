Festa oggi in via Vaccaro, chiusa per l’occasione al traffico, per la prima arena all’aperto promossa dall’amministrazione comunale. Si sono susseguiti eventi per tutta la giornata e in serata non è mancata l’esibizione karaoke del sindaco Antonio Decaro con il parroco di San Giuseppe, don Tino.

Grande la partecipazione all’evento di residenti e di artisti circensi, musicisti, narratori, illustratori, educatori e volontari per dar vita a una giornata di comunità con un fitto programma di appuntamenti dalla mattina fino a tarda sera. Anche i balconi sono stati allestiti a festa.

