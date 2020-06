Rissa a Casamassima durante uno spettacolo per bambini. A segnalare l’episodio il sindaco Giuseppe Nitti.

Alcune persone si sono picchiate tra loro e poi hanno aggredito anche i volontari dell’associazione dell’Arma dei Carabinieri. “Il fatto è ancora più grave se si considera che in quei momenti si stava svolgendo uno spettacolo per bambini – denuncia il sindaco – Molti, purtroppo, si sono allontanati spaventati. Come amministrazione abbiamo investito risorse economiche e lavoro per riqualificare la villa mentre il gestore del chiosco-bar sta lanciando una serie di attività per coinvolgere le famiglie ed i bambini”.

“I sacrifici fatti sono tanti e non possono essere vanificati perché qualcuno pensa di poter trasformare la villa in un ring – continua – Per questo, proprio stamattina si è già tenuto un tavolo con le forze dell’ordine per attivare ogni iniziativa affinché ciò non accada più”.

