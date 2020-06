Per la prima volta in Puglia dall’inizio della pandemia, per due giorni consecutivi non si registrano nuovi contagi di Coronavirus e nemmeno decessi. Oggi sono stati processati 1.546 tamponi, dall’inizio dell’emergenza invece sono stati effettuati 174.968 test.

Sono 3842 i pazienti guariti, 543 quelli deceduti e 27 quelli ancora ricoverati negli ospedali ma nessuno in terapia intensiva. I pugliesi in isolamento domiciliare sono 119, attualmente sono 146 i casi positivi.

