La presentazione ufficiale di Raffaele Fitto come candidato del centrodestra alle Regionali in Puglia. Il caro lidi con cifre oltre i duemila euro per abbonamenti stagionali. La tragedia di Gina Bratta, uccisa sulle strisce pedonali a Torre a Mare. Ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 21 giugno. Non ce l’ha fatta la 63enne investita sul lungomare di Torre a Mare

Lunedì 22 giugno. Caro lidi a Bari, oltre 2mila euro per l’abbonamento stagionale

Martedì 23 giugno. Tragedia sfiorata a Bari, cade albero, auto travolte. Due feriti

Mercoledì 24 giugno. Raffaele Fitto si presenta: è il candidato del centrodestra alle Regionali

Giovedì 25 giugno. Tornano i truffatori degli specchietti

Venerdì 26 giugno. In Puglia per le liste di attesa si va ancora a rilento

Sabato 27 giugno. Torna in carcere figlio del boss dopo l’evasione dal carcere di Foggia

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.