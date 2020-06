Incidente sulla provinciale per Gioia del Colle questa mattina. Una donna di 42 anni al volante di una Ypsilon si è ferita al volto con un ramo di quercia. La donna viaggiava da Putignano verso Gioia del Colle e dopo l’incrocio per Acquaviva ha perso il controllo finendo al lato della carreggiata su grossi rovi e arbusti dove un ramo sporgente è entrato nell’abitacolo ferendo la donna all’altezza della tempia. I soccorsi – come spiega Vivi La strada – sono stati allertati da ragazzi di Gioia che rientravano a casa e da un carabiniere fuori servizio in transito. In corso indagini de carabinieri. La donna è stata portata al Miulli.

Foto Vivi la strada

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.