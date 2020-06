Al via la campagna nazionale per la sicurezza degli utenti vulnerabili “Siamo tutti pedoni”. A Bari il 42% dei morti in città è un pedone o un ciclista, per questo la polizia locale e il Comune hanno ideato un progetto per migliorare la sicurezza stradale e ripensare i centri urbani per intervenire prima di tutto sulla convivenza “sicura” della strada.

La campagna per la sicurezza “Siamo tutti pedoni” punta a sensibilizzare i cittadini baresi con sette semplici norme: non attraversare fuori dagli spazi dedicati, usa il marciapiede, prima di attraversare guarda entrambi i lati, non chattare o giocare, attenzione ai segnali stradali, i bambini devono passeggiare sempre al lato strada, con scarsa visibilità utilizza indumenti visibili a distanza.

Come comunicato dal comandante Michele Palumbo gli agenti e i gruppi di studenti coinvolti nel progetto indosseranno un bracciale gadget giallo evidenziatore che riflette la luce, soprattutto al buio.