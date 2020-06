Il gruppo di volontari Vogliamo Santo Spirito pulita è tornato in azione ieri mattina, 28 giugno, su un tratto di costa a nord di Bari. “Rinunciare a parte della domenica mattina – raccontano – per dedicare un po’ di tempo all’ambiente, ed alla cura dei nostri mari, non è da tutti. Eppure oggi armati di sentimento e buona volontà, eravamo in 40”.

La squadra di residenti sensibile al tema ambientale ha rimosso in poche ore decine e decine di bottiglie di vetro abbandonate, oltre a materiale di scarto come plastica, confezioni di vernici, polistirolo e molto altro. “Abbiamo un solo obiettivo preservare il territorio e soprattutto combattere contro un altro grande nemico: l’ignoranza. Che determina lo scempio che vediamo tutti i giorni”. Il clean up ha convolto anche i più piccoli.

